СМИ: американка первой переплыла Ла-Манш четыре раза подряд

ТАСС, 17 сентября. Жительница США Сара Томас стала первым в мире человеком, которому удалось переплыть пролив Ла-Манш четыре раза подряд. Об этом во вторник сообщает газета The Sun.

По ее данным, 37-летняя американка завершила свой заплыв в портовом городе Дувр во вторник утром, примерно в 06:30 по местному времени (08:30 мск). В общей сложности женщина провела в воде более 54 часов.

Ранее, как отмечает издание, только четыре пловца трижды пересекали пролив Ла-Манш, не делая перерывов для отдыха. Заключительный, четвертый этап марафона до этого не удавалось преодолеть ни одному участнику.

Впервые Томас выступила в соревнованиях на открытой воде в 2007 году. В 2012 году она первый раз переплыла Ла-Манш и повторила свой успех спустя четыре года.