Кузнецова заявила, что избитая в Ингушетии девочка может встретиться с матерью

МАГАС, 17 сентября. /ТАСС/. Избитая в Ингушетии семилетняя девочка может встретиться с родной матерью, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Прежде всего, необходимо разобраться, в каком статусе находится родная мама Айши [избитой девочки]. Мы на связи со следственным комитетом, и нам известно, что в отношении матери не возбуждено уголовное дело, она не является ни подозреваемой, ни обвиняемой. А, значит, на настоящий момент ничто не препятствует встрече родной мамы и Айши", - передает пресс-служба слова Кузнецовой.

Как сообщается, девочка скучает по родной маме, в настоящий момент открыт вопрос ее дальнейшего жизнеустройства, и пока девочка находится в больнице есть время, чтобы его решить.

"Если еще месяц назад Айша мне показывала, как она умеет ходить, то сейчас девочка бегает, и ее не догнать. Начала играть в куклы, хотя в прошлый раз ее интересовали только машинки. Она очень активная, общительная, веселая, у нее хороший аппетит. Но говорить о выписке пока еще рано, лечение продолжается", - сказала Кузнецова.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами, ожогами и порезами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать. 7 августа врачи провели удаление омертвевшей части руки, включая кисть и предплечье.

Обвиняемая в избиении ребенка - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей. Она была задержана 4 июля. В отношении нее возбудили уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.