Медведев поздравил Владимира Меньшова с 80-летием

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 80-летним юбилеем кинорежиссера, актера Владимира Меньшова. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Особый дар и огромная творческая энергия помогают вам претворять в жизнь смелые замыслы, создавать по-настоящему народные киноленты. Истории о счастье и любви завоевали сердца миллионов зрителей", - говорится в поздравлении.

Премьер-министр подчеркнул, что работы режиссера стали нестареющей классикой и были удостоены множества престижных премий.

Меньшов сыграл около ста ролей в кино, режиссерских работ немного, но каждая из них - кинохит. Это, в частности, фильмы "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли". За ленту "Москва слезам не верит" Меньшов в 1981 году получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".