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Миграционный кризис в Европе

СМИ: на севере Франции начали расселение лагеря нелегальных мигрантов

Как передает BFMTV, на его территории проживали около тысячи человек

ТАСС, 17 сентября. Французские полицейские во вторник утром приступили к расселению лагеря нелегальных мигрантов на окраине города Гранд-Сент (департамент Нор) на севере страны. Об этом сообщает телеканал BFM.

По его данным, в лагере на территории спортивного комплекса проживали около тысячи человек. Сейчас их вывозят на автобусах в центры приема и распределения мигрантов в регионе О-де-Франс.

Гранд-Сент - ближайший пригород порта Дюнкерк на берегу Ла-Манша. Этот регион на севере Франции уже не первый год становится местом массового сосредоточения нелегальных мигрантов, которые в поисках лучшей доли стремятся попасть в Великобританию. Местные власти регулярно проводят рейды, пытаясь расселить стихийные поселения нелегалов, но на место эвакуированных обитателей прибывают новые.

Теги
ВеликобританияФранцияПроблема нелегальной миграции в Европе
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