Parisien: охотники подали в суд на Бессона из-за отказа убивать оленей в своем имении

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Охотничья федерация департамента Орн (FDCO) подала в суд на режиссера Люка Бессона, обвинив его в отказе "сокращать популяцию" диких оленей, которые скрываются на его участке и наносят ущерб сельскохозяйственным угодьям по соседству. Как сообщает газета Le Parisien, организация намерена взыскать с него более €120 тыс.

Более 15 лет Бессону принадлежит обширная территория близ деревеньки Ла-Трините-де-Летье площадью 160 га, при этом половину ее занимает лес. Будучи сторонником защиты дикой природы, режиссер не использует свое право на охоту, благодаря чему олени спокойно пасутся на его участке, не опасаясь охотников. По оценке FDCO, на ней укрывается от 50 до 100 особей.

Охотники считают, что, отказываясь отстреливать животных, режиссер способствует их бесконтрольному размножению. К тому же живущие в этом районе фермеры жалуются на то, что с 2012 года олени буквально уничтожают их урожаи кукурузы и пшеницы. В соответствии с законом, они взыскали ущерб с FDCO и теперь организация намерена возместить убытки, подав иск к Бессону.

"В самый разгар дебатов о драматической ситуации с точки зрения экологии и биоразнообразия по всей планете охотники Орна требуют, чтобы я убивал оленей, которые проходят перед моим домом! Может мне еще детей вывести на балкон по такому случаю? Эти люди идут в направлении, противоположном ходу истории", - заявил Бессон.

Его адвокат также настаивает, что участок леса, которым владеет режиссер, составляет лишь 1,4% от общей площади массива Сен-Эвруль и никак не может серьезно влиять на общую популяцию этих животных в регионе. Однако представитель обвинения со своей стороны указывает на чрезмерно высокую концентрацию оленей для столь небольшого участка леса.

Слушание, намеченное на понедельник, было отложено на 30 сентября. Тем не менее, "дело оленей" уже привлекло широкое внимание СМИ и защитников дикой природы. Актриса и основатель Фонда защиты животных Брижит Бардо уже публично поддержала Бессона, опубликовав в понедельник соответствующее послание в своем Twitter.