СМИ: в Таиланде умерла панда Чуан Чуан

БАНГКОК, 17 сентября. /ТАСС/. Панда Чуан Чуан умерла в зоопарке города Чиангмай. Об этом сообщила во вторник газета Khao Sod.

Согласно обнародованным кадрам с камер видеонаблюдения, Чуан Чуан гулял по вольеру, начал хромать и затем рухнул. По словам руководителя зоопарка Вуттихая Муангмуна, медведь мог умереть от старости. Смерть наступила чуть больше чем через месяц после того, как 6 августа Чуан Чуан отпраздновал свой 19-й день рождения.

Генеральное консульство Китая в Чиангмае было проинформировано о смерти панды. Ожидается, что китайский центр охраны природы и исследований гигантской панды направит экспертов в зоопарк, чтобы вместе с тайскими коллегами выяснить причины смерти.

Эта панда была подарком правительства КНР Таиланду в качестве демонстрации тесных отношений между двумя странами. Медведь прибыл в Чиангмай с самкой Лин Хуэй в октябре 2003 года из Чэнду. 27 мая 2009 года у них родилась Линь Бин. Она стала одной из немногих гигантских панд, родившихся в неволе за пределами Китая.

Чуан Чуан и Лин Хуэй должны были вернуться в Китай в 2013 году, но правительство продлило соглашение до 2023 года. Средняя продолжительность жизни гигантской панды составляет около 15-20 лет в дикой природе и до 30 лет в неволе. Самой долгоживущей пандой считается Цзя Цзя, которая умерла в возрасте 38 лет.