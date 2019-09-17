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Худруки театров Москвы выступили в защиту Павла Устинова

Актера приговорили к 3,5 года лишения свободы за применение опасного для жизни насилия к бойцу ОМОН на несанкционированной акции
Павел Устинов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Павел Устинов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Художественные руководители нескольких московских театров выступили в защиту актера Павла Устинова, осужденного за применение опасного для жизни насилия к бойцу ОМОН на несанкционированной акции 3 августа в Москве.

Плакат с надписью "Я/Мы Павел Устинов" опубликовали в своих социальных сетях, в частности, художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев, худрук Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис, кинорежиссеры Нигина Сайфуллаева и Наташа Меркулова, актер Семен Трескунов. Эта надпись отсылает к делу журналиста Ивана Голунова, чье задержание по обвинению в попытке сбыта наркотиков вызвало в июне 2019 года широкий общественный резонанс. После дополнительного разбирательства обвинения с Голунова были сняты.

Художественный руководитель театра "Сатирикон" и Высшей школы сценических искусств Константин Райкин на сайте театра обратился к общественности и СМИ с призывом обратить внимание на дело Павла Устинова.

Акцию в социальных сетях запустил актер Александр Паль, также принимавший участие в несанкционированной акции 3 августа. По утверждению актера, то, за что осудили Устинова, "не соответствует действительности". Акцию поддержали Юлия Пересильд, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Анна Чиповская, Никита Ефремов и другие актеры.

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОН. По данным следствия, при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Сам Устинов вину не признал, заявив, что не причинял вреда бойцу ОМОН, а на акции оказался случайно - у него в тот день была назначена рабочая встреча в месте проведения акции.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа акции.

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