Книга Сноудена поступила в продажу в Германии

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Мемуары бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, который получил убежище в РФ, появилась во вторник в продаже в немецких магазинах. В берлинских торговых сетях доступны оригинальная англоязычная версия и перевод на немецкий язык, передает корреспондент ТАСС.

О чем Сноуден рассказал в своих мемуарах

"Изгнание — это бесконечная пересадка". О чем Сноуден рассказал в своих мемуарах

Книга, получившая название Permanent Record, состоит из трех частей, которые разделены в общей сложности на 29 глав. Каждая глава посвящена определенному этапу жизни автора. Немецкоязычная версия в твердой обложке насчитывает 428 страниц, оригинал в мягкой обложке - 340. Стоимость составляет €22 и €21 соответственно.

"Мы получили пока немного экземпляров, - сказала корреспонденту ТАСС сотрудница торговой сети Dussmann. - В общей сложности около сотни книг. Но за вторник о них еще мало кто спрашивал".