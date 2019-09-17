В Совфеде рассчитывают, что законопроект о домашнем насилии внесут в Госдуму в октябре

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Законопроект о профилактике домашнего насилия может быть внесен на рассмотрение Госдумы до конца октября, рабочая группа в течение месяца должна проработать его окончательную редакцию. Об этом ТАСС сообщила во вторник сенатор Екатерина Лахова, входящая в состав рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию законодательства в сфере предупреждения и профилактики семейного насилия.

"В течение месяца рабочая группа намерена подготовить окончательный вариант текста, который разработчики могли бы официально внести на рассмотрение Госдумы. На сегодняшний день есть текст, он в ближайшие дни будет официально разослан во все ведомства, которые в течение 20 дней должны дать свои замечания. Затем в течение 10 дней мы его доработаем, разработчики внесут законопроект на рассмотрение Госдумы. Это будет совместная работа", - рассказала Лахова.

По ее словам, основная проблема заключается в том, что законодатели, представители исполнительной власти и эксперты никак не могут определиться с единым понятийным аппаратом, что такое бытовое или домашнее насилие. Кроме того, нет согласованной межведомственной работы. "Идут споры: дать бытовое насилие или домашнее, как назвать закон. Надеюсь, за 20 дней придем к общему знаменателю", - отметила сенатор.

"Все прекрасно понимают, что без охранного ордера (запрет виновным в домашнем насилии приближаться к своим жертвам) нам никак не обойтись. Не говоря уже о том, что жертве в последующем потребуется реабилитация", - добавила Лахова.

Она отметила, что после принятия закона о профилактике семейного (бытового) насилия необходимо проработать вопрос о реабилитационных мерах для жертв насилия. "Это целое направление, которым необходимо будет заняться. Думаю, оно будет затратным и для субъектов РФ, потому что не в каждом регионе есть кризисные центры для женщин, как в Астрахани", - сказала парламентарий.

История вопроса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее поручила сенаторам проанализировать состояние законодательства РФ и правоприменительной практики, касающейся семейного бытового насилия, чтобы принять меры, необходимые для защиты женщины. В СФ была создана рабочая группа для проработки этого вопроса.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно высказывалась за принятие закона о профилактике домашнего насилия. Так, во время работы депутатом Госдумы она была автором одного из вариантов такого законопроекта, который позднее был отклонен.

В конце 2018 года зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что работа над проектом закона об основах профилактики семейно-бытового насилия завершается. В документе идет речь о так называемом охранном ордере - запрете виновным в домашнем насилии приближаться к пострадавшим от их рук. Это позволит изменить сложившуюся практику, когда жертва рукоприкладства вынуждена уходить из дома и прятаться от агрессора в кризисном центре. Система охранных ордеров уже действует в ряде стран (в Белоруссии и Казахстане).

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.