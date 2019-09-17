Власти Москвы рассказали о состоянии брошенного в "Лосином острове" мальчика

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Мальчик, который в феврале текущего года был оставлен матерью в столичном парке "Лосиный остров" и впоследствии направлен в Центр содействия семейному воспитанию, поддерживает контакт с бабушкой. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-служба столичного департамента соцзащиты населения.

"За время пребывания ребенка в учреждении поддерживается контакт с бабушкой, которая интересуется жизнью ребенка, передает подарки и гостинцы для мальчика, общается со специалистами Центра содействия семейному воспитанию. Вопрос жизнеустройства мальчика будет решаться после окончания следственных мероприятий", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ребенок проживает в семейной группе центра, где созданы условия для игр и отдыха. Мальчик хорошо ест, гуляет, много занимается с педагогом-психологом, а также дополнительно занимается с логопедом и дефектологом. Также он посещает различные кружки и спортивные секции. "Очевидна положительная динамика в эмоциональном состоянии, формировании социально-бытовых навыков. С детьми проявляет лидерские качества, в общении предпочитает более старших детей", - добавили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что летом мальчик с другими воспитанниками центра отдыхал в Белоруссии и Крыму. В сентябре он пошел в первый класс, сейчас адаптируется к школьным требованиям.

Инцидент в "Лосином острове"

18 февраля 33-летняя Надежда Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. По ее словам, 17 февраля она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и заехала туда по просьбе сына, а он убежал и не вернулся. Как сообщали в Главном следственном управлении, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок ночью на морозе пытался найти выход из леса.

Утром 18 февраля ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся. При осмотре ее автомобиля следователи изъяли три рулона скотча и нож, были назначены дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Преображенский суд Москвы 22 февраля арестовал Куликову. В отношении нее возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, ей предъявлено обвинение. 15 сентября источник сообщил ТАСС, что проведенная в институте имени Сербского экспертиза установила психические отклонения у Куликовой, по его словам, обвиняемая на момент совершения преступления находилась в невменяемом состоянии.