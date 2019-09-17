Сноуден в мемуарах рассказал, что московская зима помогает ему сохранить анонимность

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, который получил убежище в РФ, рассказал в своих мемуарах Permanent Record ("Личное дело") о том, как он живет в Москве, пытаясь при этом сохранить свою анонимность.

"Иногда я сбриваю бороду, иногда надеваю другие очки. Мне никогда не нравились холода, но потом я понял, что шапка и шарф - самый простой и самый неприметный в мире способ сохранить анонимность, - пишет Сноуден в мемуарах, которые поступили в продажу во вторник. - Я меняю походку и, вопреки мудрым советам мамы, на переходах всегда отворачиваюсь от транспорта, чтобы не попасться на вездесущие видеорегистраторы".

"Я раньше боялся, что меня узнают в метро или в автобусе, но в наши дни все скорее уставятся в телефоны, нежели лишний раз посмотрят в лицо", - рассказал бывший сотрудник АНБ. Если он едет на такси, то никогда не вводит точные адреса, всегда старается садиться и выходить за несколько кварталов до нужного дома.

Методы маскировки срабатывают не всегда

При этом он признается, что все равно нервничает, когда посещает людные места, например, представления в Большом театре, куда ему как-то достал билеты в ложу его российский адвокат Анатолий Кучерена. Сноуден также рассказал, что порой его методы маскировки все же не срабатывают. Однажды, когда он был в Третьяковской галерее вместе со своей женой Линдсей Миллс, к нему подошла туристка-подросток из Германии и попросила сделать с ним селфи. Сноуден вспоминает, что без колебаний согласился, сам не до конца понимая почему.

"Сразу после этого я увел Линдсей из музея. Я боялся, что если та девочка опубликует фото, то на нас через считанные минуты обрушится нежелательное внимание. Теперь я понимаю, что было глупо так думать. Я нервно проверял, не появилось ли уже фото в интернете, но его там не оказалось ни в тот день, ни на следующий. Насколько я могу судить, им так никогда ни с кем и не поделились [в соцсетях], а просто сохранили на память о личном переживании", - пишет Сноуден.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

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