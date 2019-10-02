Обед по расписанию: чем кормят в российской армии и каково это на вкус

Корреспондент ТАСС съездила в воинскую часть в подмосковный Мосрентген, пообедала в столовой вместе с солдатами-срочниками и узнала, в чем особенности армейского шведского стола и салат-бара

Центнер картошки VS салат-бар Если вам нужно поддержать разговор с человеком, который когда-то давно служил в армии, просто заведите речь о питании военных. Тут даже самый немногословный наверняка проявит какие-то эмоции. Потому что забыть центнер картофеля, почищенный за день в две руки, невозможно до конца жизни. Поговорите про самые популярные блюда в армии. Возможно, вы узнаете, что человек ни в каком виде не ест капусту, потому что в армии ее было много, в том числе в виде бигуса — тушеной квашеной капусты с тушенкой и перловкой. А может, он расскажет, как давил капусту в большой яме, словно это виноград на винодельне.

Расскажите ему, что уже несколько лет в армии существует салат-бар и шведский стол. Человек, который не знал про это и пережил когда-то бигус, наверняка очень удивится. Проверено. Известие о том, что я еду дегустировать армейский обед, мое мужское окружение восприняло по-разному: одни пожелали удачи, другие просили рассказать честно, как оно там, третьи требовали сделать фотографии блюд в доказательство. Равнодушных не было. Обед 9 в 1 Мы приехали на съемку вдвоем с фотографом ТАСС Гавриилом Григоровым. По дороге он шутил, что пару дней назад мы снимали еду в ресторане в московском Сити. Повар эффектно выкладывал в суп мороженое из адыгейского сыра, а потом выдувал из сифона легкую эмульсию из кокосового молока и отвара из панцирей камчатского краба. А сегодня мы стоим у ворот военной части 27-й Севастопольской Краснознаменной отдельной гвардейской мотострелковой бригады в поселке Мосрентген на окраине Москвы. Нас встречает начальник продовольственной службы бригады майор Владимир Нестеренко и ведет в столовую. В части одновременно проходят службу тысячи людей, проходят полевые сборы кадеты Суворовского училища, поэтому кормят всех в разное время. Но еда отличается только у детей, у взрослых обед одинаковый.



Перед каждым приемом пищи в армейских столовых проводят проверку. По словам заместителя начальника продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Александра Камлашева, дежурный по части вместе с фельдшером берут пробы каждого блюда, оценивают консистенцию, запах, вкус и соответствие документам. Только после их письменного заключения военнослужащих допускают к столу. На раздаче стоят тетеньки в белых халатах, а не солдаты. Минобороны было принято решение, что военнослужащие больше не касаются приготовления еды: эта работа полностью лежит на гражданских. "Можете выбрать один из трех гарниров, три вида мясного блюда, салаты на выбор", — говорит Владимир. В первую очередь обращаю внимание на стопку чистых, белоснежных, совсем "нестоловских" тарелок из стекла. Никаких вензелей по краю типа "Общепит", отбитых уголков или трещин. Берем по паре тарелок.

Сегодня на выбор два супа: рассольник и борщ со сметаной. На второе — запеченная курица, тушеная свинина с соусом или тушеная говядина. В качестве гарнира — отварная гречка, макароны-рожки и вареная картошка. Два салата — из тертой моркови и из вареных овощей. В мисочку к тому и другому повара кладут половину сырой репчатой луковицы. На третье — компот двух видов: из сухофруктов и лимона. Военнослужащий может выбрать любую комбинацию, какая ему нравится: например, борщ, курицу с картошкой, овощной салат и лимонный компот. Всего получается два вида супа, салатов и компота и девять разных комбинаций второго плюс салат-бар. Но нам разрешают взять и попробовать все, что есть. Набираем три полных подноса и еле доносим их до стола. Снимаем пробы Первое, что замечаешь, пробуя солдатскую еду: в ней практически нет специй и соли, но дело поправимо: на столах стоят солонки, можно добавить по вкусу молотый перец, горчицу (кстати, очень приличную!) и уксус. Борщ ярко-красного цвета, в нем много овощей, но как будто не хватает насыщенности, того, что шеф-повара называют "телом вкуса". Но как диетическая версия борща суп совсем неплох. Сметану кладут не в каждую тарелку, а добавляют сразу несколько банок в бак с горячим супом, это ускоряет раздачу блюд и не создает очередей. Рассольник приготовлен, как и положено по классическому рецепту, с солеными огурцами и перловкой, но крупы в супе больше, чем в домашнем.

Макароны, картошка и гречка мало отличаются от тех, что готовят в школьной столовой: крупа рассыпчатая, макароны первого сорта, картошка отварная, ничего нового. На второе — вкусная и мягкая тушеная свинина кусочками, говядина, разваливающаяся на волокна, тающая во рту, как консервированная ветчина. Запеченная курица. Я привыкла готовить курицу по грузинскому рецепту, с чесноком и специями, сливочным соусом, поэтому эта мне кажется пресноватой и суховатой. Зато она диетическая. В салате, напоминающем столичный, вареные картошка, морковь, консервированный горошек, маринованные огурцы и его величество репчатый лук. Если заправить горчицей и подсолнечным маслом, получается что-то среднее между винегретом и оливье.

Второй салат оказался с сюрпризом. Я очень люблю тертую морковь с медом и изюмом. По виду морковный салат напоминал именно его, а на деле ни соли, ни сахара в нем нет. Очевидно, салат надо заправить по вкусу. Для этого сюда неплохо подойдут масло и капля уксуса. Больше всего меня интересовал салат-бар. Это то место, куда я сразу иду в столовой на работе, в ресторане отеля в командировке или в отпуске, — нравится собирать салаты по своему вкусу. Но армейский салат-бар оказался несколько иным. Свежих овощей в нем в день нашего приезда не было — они положены только детям-кадетам. А взрослым — вареная тертая свекла, кабачковая консервированная баночная икра, зеленые соленые помидоры и соленые огурцы. Огурцы вкусные, сладкие и хрустящие, свекла — не переваренная и сладкая. Если к свекле добавить соли, масла и горчицы, получается отличный здоровый салат.

На третье подали компот. Тот, что из сухофруктов, имел классический детсадовско-школьный знакомый вкус, лимонный — цитрусовую горчинку. Оба вкусные, но лимонный мне понравился больше. Пока я отщипывала кусочки мяса, пробовала гарниры и супы, ковыряясь в них приборами, мой фотограф ритмично уплетал обед. Я только успела попробовать половину блюд, когда он уже допивал компот. "Ну как? — спросила я. — Нравится?" "Вполне, — заключил коллега. — Ты в армии, а не в ресторане, где тебе подают уху из трех видов рыбы с ароматом дымящейся головни. Но если бы меня так кормили в армии, я был бы доволен, а ты придираешься, потому что другого не пробовала". И многозначительно приподнял брови. Умолчал про бигус и манную кашу с вареной рыбой, наверное. Все по норме С обеда Владимир Нестеренко ведет нас в пекарню — тут кондитеры делают булочки к ужину. Пробую горячую — я бы добавила сахара и, возможно, корицы, но это дело вкуса. "А можно в булочки повидло? Или к мясу соус приготовить из сметаны?" — спрашиваю я. И почему еда в общепите имеет такой похожий вкус. Попробуйте котлеты у разных хозяек — все будут разные, а в больнице или военной части их трудно отличить друг от друга.

"А вот если я — повар, пришла работать в военную часть, у меня есть набор продуктов, я могу взять и приготовить на свое усмотрение блюдо, так, чтобы было необычно?" — спрашиваю Владимира. Он рассказывает главный принцип: если где-то взял больше продуктов из нормы, то где-то их обязательно убавится. Нельзя взять яйца и порезать их в салат, потому что тогда яиц не хватит на завтрак. Нормы прописаны на все: количество, вес продуктов, их калорийность. Норма общевойскового пайка при трехразовом питании распределяется по энергетической ценности: на завтрак — 30–35%, на обед — 40–45%, на ужин — 20–30%. Калорийность армейского рациона зависит от рода войск, но везде она высокая. Так, по нормам общевойскового пайка солдату, проходящему срочную службу, в сутки положено 250 граммов мяса, 120 граммов рыбы, 120 граммов крупы и бобовых, 45 граммов сливочного масла, 150 граммов молока, 10 граммов сыра, 1 яйцо, 900 граммов картошки и прочих овощей — капусты, моркови, лука, свеклы, огурцов и помидоров.

"В сутки солдату идет 250 граммов мяса, — объясняет майор Нестеренко. — В инструкции сказано: планировать сто граммов либо на ужин, либо на завтрак, оставшиеся 150 граммов планировать для приготовления в обед как мясо порционное. 120 граммов рыбы планируется либо на завтрак, либо на ужин, но так как молочная продукция идет с утра, рыбу планируют на ужин. Рыба лучше усваивается с овощным гарниром, так что мы ее даем на ужин". Начальник продовольственной службы части рассказывает, что старается разнообразить питание военнослужащих, перераспределяя продукты. Норму молока можно заменить порцией сметаны к пельменям (их, согласно инструкции, в армии часто дают на завтрак). В части периодически проводят анкетирование, опрашивают срочников, что бы им хотелось, а что лучше убрать из меню. "Почему-то просят не давать какао на завтрак, — говорит Нестеренко. — А пельмени, наоборот, очень нравятся".

Продовольственные нормы Какие продукты и в каких количествах должны быть в меню служащих различных родов войск, регулирует постановление Правительства РФ №946 "О продовольственном обеспечении военнослужащих". Например, общевойсковой паек включает в себя 150 миллилитров молока в день, а летный — 250. Еще летчикам положены творог, сметана (по 30 граммов того и другого продукта), шоколад (15 граммов), свежие фрукты (200 граммов) и, помимо говядины, мясо птицы (100 граммов). У подводников в период выполнения заданий в море в меню, кроме мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов, включены лососевая икра (5 граммов) и сухое красное вино (100 миллилитров). Продолжение