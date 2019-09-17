Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить Лебедева главой ВС РФ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить Вячеслава Лебедева главой Верховного суда (ВС) РФ на новый срок.

"Рекомендовать к назначению на должность председателя Верховного суда РФ кандидатуру Лебедева Вячеслава Михайловича", - привел решение председатель ВККС Николай Тимошин. По его словам, решение принято единогласно.

Лебедев поблагодарил судей - членов квалификационной коллегии. "Постараюсь оправдать ваше доверие и буду честно исполнять свои обязанности", - пообещал он. Покинув зал заседания, он пообщался с кандидатами на должности других судей, ожидавших рассмотрения.

Претендентом на должность председателя Верховного суда также был бывший председатель правления Рязаньуниверсалбанка (у которого в 2001 году отозвали лицензию), рязанский правозащитник Виктор Милехин. Но он просил перенести рассмотрение на 23 сентября, поскольку накануне, после заседания в здании Тушинского суда ему стало плохо и он был вынужден обратиться к врачам. Между тем, как выяснилось, в ходе заседания накануне он не явился для сдачи экзамена в Высшую экзаменационную комиссию, где его ждали полдня и специально ради него объявили внеочередное заседание для приема экзаменов. Он был извещен об этом, но не пришел. В связи с тем, что документы о сдаче такого экзамена являются необходимым условием для рассмотрения кандидатуры ВККС, Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение прекратить производство по его заявлению и вернуть поданные документы.

Нынешний шестилетний срок полномочий председателя ВС истекает 21 мая 2020 года, конкурс на замещение вакантной должности председателя Верховного суда объявляется не менее чем за полгода (2 сентября).

Председатель ВС

Лебедев возглавляет Верховный суд России с июля 1989 года, после чего вновь назначался на эту должность пять раз, последний раз в 2014 году на должность председателя уже объединенного Верховного суда, в состав которого вошел бывший Высший Арбитражный суд. Вячеслав Лебедев - 13-й председатель Верховного суда РФ. Высший судебный орган впервые появился в России в 1923 году.

Положительная рекомендация ВККС является необходимым условием для назначения на должность. После решения ВККС кандидатура будет представлена президенту РФ, который в случае согласия направит представление на его назначение в Совет Федерации.

В характеристике 76-летнего Лебедева отмечалось, что он имеет стаж работы в качестве судьи свыше 48 лет, является доктором юридических наук, профессором, обладает глубокими теоретическими знаниями. В документах говорилось, что Лебедев "зарекомендовал себя авторитетным и инициативным руководителем, волевым и энергичным деятелем, ему присущи мобилизованность и собранность, он обладает аналитическими способностями и стратегическим мышлением".

Под его руководством Верховный суд "продолжает оставаться последовательным проводником внедрения инновационных методов осуществления судебной деятельности, которые позволяют вывести российское правосудие на более высокий уровень, отвечающий современным мировым стандартам". По его инициативе Верховным судом предложена масштабная гуманизация уголовного законодательства, кроме того, он инициатор создания административной юстиции (для рассмотрения споров граждан с должностными лицами и госорганами), а в настоящее время реализуется реформа судоустройства (с созданием самостоятельных апелляционных и кассационных судов на основе экстерриториальных принципов).

Его кандидатуру поддержал и Совет судей РФ, сообщил на заседании глава Совета судей Виктор Момотов.

Вячеслав Лебедев родился в Москве 14 августа 1943 года, в 1968 году окончил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В должности судьи начал работу с 1970 года народным судьей Ленинградского районного народного суда Москвы (сейчас - Головинский суд Москвы), затем был председателем Железнодорожного районного народного суда Москвы (ныне - Коптевский суд). В 1986-1989 годах был председателем Мосгорсуда.

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