Комиссия Сейма Латвии одобрила автоматическое получение гражданства для детей неграждан

РИГА, 17 сентября. /ТАСС/. Комиссия Сейма (однопалатного парламента) Латвии по правам человека и общественным делам одобрила во вторник законопроект, позволяющий всем новорожденным получать гражданство этой балтийской республики автоматически.

Согласно сообщению агентства LETA, законопроект, подготовленный канцелярией прошлого президента страны Раймондса Вейониса, был направлен в комиссию в рамках подготовки ко второму чтению.

По существующим законам, ребенок неграждан в Латвии может получить гражданство этой страны, если соответствующее желание выскажет один из родителей. В рассматриваемом законопроекте предусмотрено, что новорожденный будет автоматически получать гражданство Латвии, если его родители не выбрали гражданство иной страны.

Вейонис ранее направил в парламент предложение об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в Латвии после 1 января 2020 года детям неграждан. В начале мая законодательный орган одобрил его в первом чтении из трех.

Соответствующую законодательную инициативу в сентябре 2017 года Вейонис уже передавал на рассмотрение в Сейм, однако тогда парламент ее отклонил. Позднее глава государства заявил, что намерен направить этот вопрос на повторное рассмотрение в Сейм после парламентских выборов в октябре 2018 года.

В настоящее время в Латвии проживает около 1,9 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европарламент, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав.