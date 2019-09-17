Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сентября. /ТАСС/. Изделия с никотином начнут распространять на бортах самолетов авиакомпании Utair. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT. По данным издания, получить LYFT вместе с информационным буклетом смогут совершеннолетние пассажиры в обмен на участие в рекламной сессии.

"Utair постоянно развивает продуктовое предложение на борту. Компания выступает за здоровый образ жизни и в условиях запрета для курильщиков стремится избежать рисков использования сигарет курящими пассажирами. Новый продукт на борту облегчит им полет и обеспечит комфорт другим пассажирам", - сказал собеседник агентства, не став уточнять, на каких рейсах и с какой даты начнется распространение новой продукции.

LYFT - подушечки с растительными волокнами и экстрактом никотина фармацевтического уровня - начали продаваться в России в текущем году. Воздействие никотина начинается после того, как потребитель закладывает подушечку под верхнюю губу.