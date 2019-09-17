Более 100 университетов Китая вошли в Московский международный рейтинг вузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Шорт-лист Московского международного рейтинга вузов в 2019 году включает более 100 университетов Китая, сообщил во вторник ректор Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий на VII Форуме ректоров высших учебных заведений России и Китая.

"Этот рейтинг признан в мире, его признают международные эксперты, и в 2019 году в шорт-лист рейтинга вошло 1700 университетов. В числе их 111 университетов Китая, 74 - России, и участвуют 79 стран", - рассказал Садовничий.

Московский международный рейтинг вузов - академический рейтинг, который оценивает три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. В работе над ним используются открытые данные официальных сайтов университетов, а также информация международных источников. Инициатива создания рейтинга поддержана ведущими университетами России, Китая, Индии, Ирана, Турции, Японии. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение в России и за рубежом, в экспертный совет рейтинга входят 25 экспертов из 12 стран.

"Наш рейтинг используется в других странах и, к сожалению, наше министерство [науки и высшего образования] не придет к той мысли, чтобы результаты этого рейтинга учитывали в аттестациях и других оценках наших университетов, это подняло бы статус рейтинга для наших ректоров у нас в стране. Прошу обратить на это внимание",- сказал Садовничий, обращаясь к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.