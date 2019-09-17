Законопроект о праве полиции объявлять официальные предостережения прошел II чтение в Думе

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, который наделяет полицию правом объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Документ внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В частности, полицейским предлагается дать право "объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения".

Ко второму чтению было уточнено, что "порядок объявления официального предостережения, включая порядок его направления (вручения), форму, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять, определяются МВД России".

Как подчеркивал ранее глава профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, предостережение - "профилактическая мера, направленная на то, чтобы предотвратить нарушение закона". Многие потенциальные правонарушители не пошли бы на преступление, если бы их вовремя предупредили, считает он. Предупреждение, вынесенное полицией, по словам депутата, - "это гуманная мера воздействия, которая позволит остановить человека за шаг до того, как он совершит непоправимое".