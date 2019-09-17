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Эксперты: выпущенные из бухты Средняя косатки успешно адаптируются к дикой природе

Такие данные получены в ходе мониторинга с катамаранов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Косатки, выпущенные из бухты Средняя Приморского края, хорошо себя чувствуют и успешно адаптируются к условиям дикой природы.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Дела у них [косаток] хорошо, адаптируются и соединяются с семьями диких сородичей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эти данные получены в ходе мониторинга с катамаранов учеными ВНИРО и Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН. "Белух, к сожалению, невозможно отследить, поскольку они ныряют на глубину и долго находятся под водой", - отметил собеседник.

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