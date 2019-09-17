Олимпийский совет Азии проинспектировал подготовку Хайнаня к VI Пляжным Азиатским играм

САНЬЯ /Китай/, 17 сентября. /ТАСС/. Заседание координационного комитета по подготовке VI Пляжных Азиатских игр прошло в городе Санья. Как сообщил портал "Наньхайван", представители Олимпийского совета Азии дали высокую оценку подготовке властей южной китайской провинции Хайнань к проведению международных соревнований.

Олимпийский совет Азии и Организационный комитета VI Пляжных Азиатских игр обсудили ряд ключевых вопросов, среди которых спортивная программа, аккредитация, сроки подачи заявок национальными олимпийскими комитетами. Кроме того, в ходе дискуссий эксперты также затронули такие вопросы, как организация проживания спортсменов и технического персонала, транспорт, медицинское сопровождение игр, антидопинговый контроль, а также освещение соревнований в СМИ.

"Мы провели очень конструктивную встречу, ознакомились с отличными презентациями", - заявил председатель координационного комитета, почетный вице-президент Олимпийского совета Азии Раджа Рандхир Сингх. "Надеюсь, что некоторые рекомендации Олимпийского совета Азии помогут успешно провести игры", - добавил он.

Глава координационного комитета также поблагодарил власти города и провинции за то, что они в полной мере соблюдают график подготовки к соревнованиям. "Мы на верном пути. Не думаю, что у нас появятся какие-либо проблемы", - отметил он.

Город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте. Соревнования пройдут с 28 ноября по 6 декабря 2020 года и будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и другие.

Впервые Азиатские пляжные игры прошли в 2008 году на Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года. Санья не первый китайский город, который будет принимать соревнования. В 2012 году игры прошли в городе Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая. В разные годы состязания также проходили в Индонезии (2008 год), Омане (2010 год), Таиланде (2014 год) и Вьетнаме (2016 год).