Родители детей-жертв теракта в Беслане получат ежемесячную надбавку к пенсии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят более 5 млн рублей на ежемесячные надбавки к пенсии родителям детей, погибших в результате теракта в бесланской школе. Об этом на заседании правительства республики сообщил министр труда и социального развития Борис Хубаев.

"На ежемесячную надбавку к пенсии в размере 3 тыс. рублей за каждого погибшего ребенка из республиканского бюджета будет направлено более 5 млн рублей. Получателями пенсии из числа родителей погибших являются 79 человек", - сказал Хубаев.

С соответствующей просьбой в правительство республики ранее обратились родители жертв теракта.

Выплаты планируется начать с 1 января 2020 года.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.