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Северный Кавказ

"Кросс наций" пройдет в муниципалитетах Кабардино-Балкарии 21 сентября

Организаторами на местах выступают спортивные комитеты районных администраций

НАЛЬЧИК, 17 сентября. /ТАСС/. Жители Кабардино-Балкарии (КБР) примут участие в самом масштабном спортивном мероприятии страны - "Кроссе наций", которое пройдет 21 сентября. Об этом сообщили во вторник ТАСС в министерстве спорта республики.

"Кабардино-Балкария примет участие в "Кроссе наций" 21 сентября, организаторами на местах выступают спортивные комитеты районных администраций, они работают над тем, чтобы привлечь к мероприятию как можно больше участников", - сказал представитель министерства.

По информации администрации Нальчика, в городе кросс состоится в центральном парке. "Ежегодный день бега состоится в Атажукинском саду 21 сентября в 10:00, желающих мы ждем в 9:00 у Чайного домика", - сказал представитель администрации.

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