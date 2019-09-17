Представитель AP будет присутствовать при рассмотрении жалобы Памфиловой

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Информационное агентство Associated Press (AP) согласилось с рассмотрением жалобы главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой российской Общественной коллегией по жалобам на прессу и отправит на слушание своего представителя.

"Коллегия сказала, что рассмотрит жалобу 26 сентября, и спросила, принимает ли AP ее юрисдикцию. AP согласилось, сказав, что направит своего представителя на слушание", - говорится в заявлении агентства, размещенном во вторник на его сайте.

Как сообщил 9 сентября на своем сайте Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), Памфилова обратилась в коллегию в связи с тем, что интервью, которое она дала AP на тему избирательной кампании 2019 года, не было опубликовано целиком. Вместо этого агентство разместило на своем сайте авторский материал журналистки, в котором цитаты из их беседы с Памфиловой, полностью записанной на камеру, были вырваны из контекста. До этого ЦИК требовала у американского агентства разъяснить сложившуюся ситуацию, а также дать опровержение допущенных ошибок. В комиссии тогда заявили, что была достигнута договоренность о корректировке агентством текста и обсуждении формата опровержения ошибок, однако, исходя из официального ответа AP, статья автора была признана корректной, опровержение не размещено.

По словам пресс-секретаря AP Лорен Истон, агентство "никаким образом не давало понять, что интервью с главой ЦИК или его расшифровка будет опубликовано полностью". "Associated Press будет отстаивать правоту корреспондента Натальи Васильевой. После публикации ее сюжета AP прислушалось к мнению озабоченных ситуацией представителей Центральной избирательной комиссии и согласилось опубликовать объяснение с подробностями о том, почему некоторых независимых кандидатов в Московскую городскую думу исключили", - говорится в ее заявлении.

Общественная коллегия по жалобам на прессу - российская некорпоративная структура гражданского общества, рассматривающая споры, касающиеся нарушения норм профессиональной журналистской этики. Ее сопредседателями являются глава СПЧ Михаил Федотов и экс-омбудсмен Владимир Лукин. Коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой 26 сентября в Центральном доме журналиста.