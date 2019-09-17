Глава госучреждения в Ульяновской области извинилась за резонансное фото с отдыха

УЛЬЯНОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Руководитель областного государственного казенного учреждения "Правительство для граждан" Светлана Опенышева во вторник на своей странице в Facebook извинилась за публикацию в соцсетях снимков с отдыха в Азербайджане.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появились фото, на которых запечатлено как Опенышева принимает ванну из используемой в лечебных целях нафталановой нефти.

"Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло", - написала она.

Опенышева пояснила, что хотела поделиться впечатлениями о недорогом отдыхе в Азербайджане.

"Видимо, выбрала неподобающую форму. Еще раз прошу меня извинить", - говорится в сообщении.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку по факту инцидента. По его словам, любая нескромность чиновников будет пресекаться.

В свою очередь представитель правительства региона сообщил во вторник ТАСС, что решение об увольнении Опенышевой еще не принято. Ранее во вторник в СМИ появилась информация, что Опенышева будет уволена.

"Вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии по этике, которое состоится в ближайшее время, ее (Опенышеву) не уволили. В комиссию входят юристы и представители администрации, будет дана этическая оценка деятельности чиновника", - уточнил собеседник агентства.