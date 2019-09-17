В Чечне будут дооснащены три больницы в течение пяти лет

ГРОЗНЫЙ, 17 сентября. /ТАСС/. Три крупные больницы Чечни, оказывающие специализированную медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут переоснащены или дооснащены до 2024 года в рамках национального проекта "Здравоохранение". Об этом ТАСС сообщил во вторник министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов

"В рамках проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" строительство не планируется, так как у нас есть крупные медицинские учреждения, площади которых еще недостаточно эффективно используются. Дооснащены и переоснащены будут республиканская больница скорой медицинской помощи, центральные больницы Урус-Мартановского и Гудермесского районов. Это позволит дать врачам все инструменты для качественного и эффективного оказания медицинской помощи пациентам", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в регионе нет дефицита кардиологов по станционару, но есть в первичном звене. "Работа по восполнению не только кардиологами, но и другими дефицитными специальностями заложена в другом проекте по обеспечению системы здравоохранения республики квалифицированными кадрами. Его выполнение позволит нам восполнить эти бреши, которые у нас есть в кадровом обеспечении", - добавил Сулейманов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.