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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: россияне считают, что молодежи сложнее всего развиваться в сфере бизнеса

При этом самым доступным для профессионального роста респонденты считают спортивную и творческую сферы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян (78%) считают, что молодому специалисту сложнее всего построить карьеру в сфере бизнеса, государственной службы (73%) и политики (73%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению респондентов, самыми доступными для профессионального развития являются спортивная (41%) и творческая (36%) сферы.

При этом каждый пятый россиянин (19%) считает, что легче всего молодежи реализоваться в тех областях, где требуются специфические знания и навыки.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 сентября 2019 года методом телефонного интервью среди 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Опросы общественного мнения
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