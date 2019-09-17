Россия и Китай договорились об обмене штаммами гриппа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай будут обмениваться актуальными штаммами гриппа. Об этом заявила журналистам по итогам переговоров глав правительств РФ и Китая вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы договорились о том, что наши компетентные органы будут обмениваться, сейчас особенно в период эпидсезона, актуальными штаммами функционирующего вируса гриппа, поскольку граница очень длинная. И возможность заноса вируса весьма велика", - сказала Голикова.

По ее словам, такого рода экстренный обмен штаммами в сегодняшней ситуации очень важен.

Кроме того, по ее словам, российская сторона надеется, что Китай начнет публиковать в интернете свои разработки лекарственных средств по стандартам GMP на английском языке, "поскольку это важно для правильного восприятия того, что происходит в КНР".

Голикова также отметила, что сейчас необходимо провести работу по подписанию новой версии соглашения о сотрудничестве в сфере туризма. Действующее соглашение было подписано еще в 2000 году и требует обновления. Туристический поток существенно возрастает, с 2016 года количество туристов из Китая, приезжающих в РФ, возросло на 14%. "Регулирование вопросов в этой сфере крайне актуально",- добавила она.