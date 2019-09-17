Facebook заблокировал чат-бот Нетаньяху за публикацию данных по голосованию

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сентября. /ТАСС/. Мессенджер Facebook заблокировал чат-бот страницы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за незаконную публикацию данных по голосованию до завершения проходящих в стране во вторник парламентских выборов. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

"Мы работаем с представителями избирательных комиссий по всему миру, чтобы помочь обеспечить честность выборов, - цитирует издание заявление представителя Facebook. - Мы приостановили деятельность бота [Нетаньяху] из-за нарушений местного законодательства, приостановка действительна до закрытия избирательных участков".

Во вторник в Израиле проходят повторные парламентские выборы, участки для голосования открылись в 07:00 и закроются в 22:00. Сразу после этого будут опубликованы результаты экзитполов. До этого момента публикация данных по волеизъявлению граждан запрещена.

В предыдущий раз Facebook блокировал чат-бот страницы Нетаньяху на сутки 12 сентября.