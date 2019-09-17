Путин: пострадавшие от паводков зачастую сталкиваются с худшими чертами бюрократии

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пик паводков на Дальнем Востоке позади, но жители пострадавших населенных пунктов нередко сталкиваются с худшими чертами российской бюрократии - черствостью и формализмом. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий ЧС в Дальневосточном федеральном округе.

Он также поручил губернаторам дальневосточных регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы.

"Оперативные сводки показывают, что пик паводков, будем надеяться, в основном позади. Населенные пункты, дома постепенно освобождаются от воды. Упреждающие меры, принятые, в том числе с учетом уроков масштабного наводнения 2013 года, помогли избежать трагических, критических последствий", - сказал глава государства. По его словам, эффективно сработал и Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

Однако, продолжил президент, пока нет окончательных данных по ущербу от паводков, числу пострадавших домохозяйств, предприятий и объектов инфраструктуры, а десятки городов, сел и несколько сотен жилых домов остаются подтопленными.

"Поэтому первое и главное, что хотел бы вновь подчеркнуть: нельзя оставлять людей один на один с их проблемами", - сказал глава государства. По его словам, "каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, должен иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться".

"Пока это, к сожалению, далеко не всегда происходит. Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом - с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии", - подчеркнул Путин. Президент поручил "должным образом инструктировать подчиненных, ответственно, нормально поставить всю работу". "А глав регионов [прошу] лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы, самим своими глазами посмотреть, что там происходит, понять, что нужно сделать", - обратился Путин к губернаторам.

Он раскритиковал чиновников за нерасторопную работу по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. "На что особо вынужден обратить внимание - пока, судя по поступающей информации, на региональном и местном уровнях работа по ликвидации последствий паводков ведется не всегда расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане", - заявил глава государства.

Путин пояснил, что "это касается и темпов обследования жилья, и составления списков пострадавших, в полной мере не организовано оказание помощи людям, не определены объемы федеральной поддержки".

"До сих пор нет информации с мест по этим важнейшим вопросам для организации работы. Заявки еще поступают, но документов, обоснований этих просьб нет. Как принимать решения без документов? Вы что тянете время?" - обратился Путин к участвующим в совещании региональным чиновникам, напомнив "о прямой ответственности глав регионов и муниципалитетов за эту работу".

Президент потребовал обеспечить "скорейшее восстановление объектов энергетики, дорожной инфраструктуры, полноценного транспортного сообщения, нормализацию работы коммунальных служб". "Не говорю уж о медицинском обслуживании, которое должно оставаться качественным и доступным независимо от того, в какое учреждение человек обратился - по месту постоянного проживания или нет", - добавил Путин. Глава государства поручил также объективно оценить ущерб, который понес из-за паводков бизнес, включая малые, средние предприятия и фермерские хозяйства.

Путин потребовал выступать с четкими, лаконичными докладами по ситуации, "с анализом текущего положения дел и необходимых оперативных мер - какая дополнительная помощь нужна со стороны исполнительных органов власти, правительства РФ, в чем сейчас основные потребности и проблемы".

Глава государства потребовал оперативно и эффективно помочь в решении жилищных проблем пострадавшим от паводков. "По жилью - это самый острый, болезненный вопрос для всех, кто вынужден был оставить свои дома. Тем более что осенне-зимний период уже фактически наступил. Наша задача - оказать помощь быстро и эффективно, с учетом наступающих холодов как можно оперативнее решить проблемы с жильем", - сказал Путин на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском крае. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай. В начале сентября тайфун "Линлин" осложнил паводковую обстановку на юге Дальнего Востока.

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