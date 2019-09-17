"Бархатный сезон" на Черноморском побережье продлится до конца сентября

ТАСС, 17 сентября. "Бархатный сезон" продлится на Черноморском побережье Краснодарского края до конца сентября, теплая погода после небольшого похолодания вернется на курорты уже в следующую среду. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас температура воды в Сочи, например, 24 градуса. По расчетам наших океанологов, до конца сентября она понизится лишь до 22 градусов. Это связано с тем, что очень глубоко прогрелась вода, на большую глубину. Остывать море тоже будет очень медленно, 22 градуса к концу сентября - это очень неплохая температура, даже можно купаться", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что "бархатным сезоном" на морских побережьях принято называть период, когда показатели температуры воды и воздуха близки между собой.

Температура воздуха на побережье понизится во второй половине этой недели, на выходных синоптики прогнозируют 18-20 градусов тепла, но это не будет концом "бархатного сезона". Потепление ожидается уже с середины следующей недели, уточнил метеоролог.

До конца сентября показатели температура воды и воздуха еще будут близки друг к другу, заключил Вильфанд.