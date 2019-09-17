Правительство РФ окажет финансовую помощь пострадавшим от паводка Хабаровскому краю и ЕАО

"На основании обращений губернаторов Еврейской автономной области и Хабаровского края в целях оказания финансовой помощи гражданам сегодня внесены в правительство проекты распоряжений о выделении из резервного фонда до 79 млн рублей и Хабаровскому краю - до 252 млн рублей", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе министерства, из федерального бюджета перечислены в бюджет Амурской области и в полном объеме выплачены гражданам 291 млн 960 тыс. рублей. Из резервного фонда Амурской области проведены выплаты на общую сумму 101 млн 240 тыс. рублей, Хабаровского края - 8 млн 828 тыс. рублей, Приморского края - 17 млн 200 тыс. рублей. Из муниципальных бюджетов проведены выплаты на общую сумму 12 млн 120 тыс. рублей. На рассмотрении правительства РФ также находится обращение губернатора Амурской области Василия Орлова к президенту о выделении 1 млрд 151 млн рублей из федерального бюджета на строительство и ремонт жилья.

По данным МЧС, от паводка на Дальнем Востоке пострадали более 360 населенных пунктов. Подтопление произошло в результате воздействия природных факторов в период с 19 июля по 2 августа 2019 года в 63 муниципальных образованиях в Амурской области, Хабаровском крае, Приморском крае и Еврейской автономной области. Всего подтоплены 3392 дома, в которых проживают свыше 7,8 тыс. человек, и 19 568 приусадебных участков. Паводковая ситуация на Дальнем Востоке стабилизировалась. В Хабаровском крае и Еврейской автономной области остаются подтопленными 16 муниципальных образований, 137 населенных пунктов, 807 жилых домов, в которых проживают более двух тысяч человек, а также более 3,8 тыс. приусадебных участков. В Амурской области и Приморском крае подтопленных населенных пунктов нет.