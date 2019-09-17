Эксперт выступил против содержания рецидивистов и впервые осужденных в одной колонии

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Совместное содержание в одной колонии впервые осужденных и рецидивистов будет препятствовать достижению цели перевоспитания заключенных. Об этом ТАСС сказал член общественного совета ФСИН Антон Цветков.

Ранее Минюст приступил к работе над законопроектом, которым предполагается разрешить содержать в пределах одного исправительного учреждения рецидивистов и впервые оказавшихся за решеткой при условии обеспечения их раздельного проживания и трудоустройства. Проект документа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Мы выступаем против этого законопроекта и считаем, что раздельное содержание заключенных в местах лишения свободы абсолютно правильно и целесообразно. Совместное нахождение в колонии тех, кто отбывает наказание впервые и тех, кто уже был осужден ранее обязательно приведет к негативным последствиям. А значит цели, которые ставит перед собой исправительная система - а именно, перевоспитания заключенных - достигнуты не будут. Потому что в колониях-поселениях, в том виде как они есть сейчас, практически невозможно добиться разведения этих двух категорий. Получится, что "первоходы" попадут в абсолютно иную субкультуру, и кем они выйдут?", - рассуждает он.

По словам эксперта, для того, чтобы на свободу выходили добропорядочные граждане, нужно заниматься их ресоциализацией. "Но ни о какой совместной отсидке не должно идти и речи", - сказал Цветков.