Оппонент избранного главы Башкирии Хабирова возглавил республиканский СПЧ

УФА, 17 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Башкирии Радий Хабиров назначил председателем Совета по правам человека при руководителе республики своего оппонента по выборам Владимира Барабаша. В состав СПЧ вошли еще два кандидата на высший пост в регионе, передает корреспондент ТАСС с первого заседания регионального СПЧ.

"Председателем Совета назначить Владимира Барабаша, его заместителем - Вадима Белякова, ответственным секретарем - Зульфию Гайсину", - зачитал Хабиров распоряжение.

В состав Совета также вошел кандидат на пост главы Башкирии от партии пенсионеров, блогер Владимир Кобашкорбзев. Всего в состав регионального СПЧ вошли 36 человек, они должны собираться минимум 2 раза в год, отметил Барабаш. "Я бы покривил душой, если бы сказал, что у нас все замечательно с гражданскими правами и свободами. Пока мы не наладим взаимодействие с органами власти, чтобы изменить ситуацию, будем собираться часто", - рассказал он, отметив, что у СПЧ будет прямой диалог с руководством республики.

Также в ближайшее время заработает сайт и приемная СПЧ, куда смогут обращаться жители.

Владимир Барабаш выдвигался на выборы главы Башкирии от партии "Гражданская сила", Зульфия Гайсина - от "Яблока". По итогам голосования они набрали 0,97% и 1,53% голосов соответственно. Радий Хабиров победил на выборах, набрав 82,2%.