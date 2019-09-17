Путин потребовал помочь людям с ограниченными возможностями в районах паводка в ДФО

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил властям поддерживать пожилых людей и людей с ограниченными возможностями по здоровью в подтопленных районах Дальнего Востока.

"Не нужно ждать обращений, просьб с их стороны. Органы власти сами обязаны дойти до граждан, выяснить, в чем нуждаются люди, помочь заполнить соответствующие документы, бумаги. Если требуется - сделать это за них, за людей. Поддержать, самим отнести куда нужно, переслать куда нужно. И проконтролировать результаты этой работы, что самое главное", - сказал Путин на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков в Дальневосточном федеральном округе. "Не сбросить эти бумаги и забыть, а посмотреть, довести до конца все эти мероприятия", - добавил Путин.

Глава государства поручил также уделить особое внимание детям, школам и дошкольным учреждениям. "Конечно же, в зоне особого внимания должны быть и дети, обеспечение всем нужным школьных, дошкольных учреждений. Обязательно предоставление удобного транспорта, если приходится детям перебираться в другие учебные заведения", - сказал Путин.