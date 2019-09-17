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Бабье лето продлится в Сибири до субботы

После 21 сентября ожидается понижение температуры до 16-22 градусов в разных районах региона

ТАСС, 17 сентября. Бабье лето с температурой воздуха на восемь градусов выше нормы продлится в Сибири до субботы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас там (в Сибири) совершенно комфортная погода, и вполне можно говорить о бабьем лете. Например, на завтра мы прогнозируем, что температура в Новосибирске будет на 8 градусов выше нормы, это значит, что максимальная температура днем составит 24-25 градусов", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что такое "настоящее бабье лето" в Сибири продлится до субботы, а после начнется понижение температуры до 16-22 градусов в разных районах.

Теги
РоссияНовосибирская областьВильфанд, Роман Менделевич
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