Путин назначил Минстрой главным за сбор обращений пострадавших от паводков регионов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минстрою РФ собирать все обращения пострадавших от паводков регионов. По словам главы государства, ведомство должно стать интегрирующим центром, чтобы представители областей не бегали по разным кабинетам чиновников.

"Речь идет о семи регионах в целом, это сотни домов, это сотни подтопленных участков дорог, это большое количество социальных объектов, тысячи людей, которые оказались в зоне ЧС. Здесь много комплексных вопросов, которые подлежат решению как на местах, в регионах, так и на уровне Федерации", - констатировал Путин в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков в Дальневосточном федеральном округе. Он указал: "Чтобы работа была организована должным образом, невозможно, чтобы при этом руководители регионов носились по всем правительственным кабинетам и коридорам, должен быть какой-то интегрирующий центр". "И таким центром будет министерство строительства и руководитель этого министерства [Владимир Якушев]", - поручил президент.

Обращаясь к Якушеву, президент заметил, что тот совсем недавно был губернатором, "губернатором в целом успешным", поэтому должен знать, как вести работу с регионами. "Если нужно это формализовать, давайте формализуем, я [премьер-министру РФ Дмитрию] Медведеву скажу, он соответствующее решение примет", - уточнил Путин. Глава государства подчеркнул, что все обращения регионов в федеральный центр нужно направлять в Минстрой "с этого момента". "Он [министр] будет помогать работать со всеми структурами правительственными: и с МЧС, и с Минфином, и с Минздравом, и с Минсельхозом, потому что иначе коллегам из регионов будет достаточно сложно проходить по каждому кабинету отдельно и по каждому коридору власти", - заявил Путин.

Отдельно президент выделил проблему оформления документов на выделение средств по восстановлению пострадавшего жилья. "Подготовьте заранее, нужно заранее подготовиться, не ждать пока вода сойдет, а потом начать формирование различных комиссий. Нужно заранее, чтобы они были сформированы, были готовы к работе. И как только - так сразу. Как только вода ушла, сразу чтобы приступали к работе, немедленно", - распорядился глава государства, обращаясь ко всем руководителям пострадавших регионов.

Он также обратил внимание на подготовку жилья к зиме. "Если речь идет не о капитальном ремонте, там простой, примитивный вопрос: вода зашла, вроде, дом признан пригодным для проживания, печка развалилась. Зима же наступает! Как людям там отапливать? Поэтому это не мелкий вопрос для регионов, надо заранее подумать об этом, людям помочь, обеспечить их соответствующими приборами", - сказал Путин. Он отметил, что такая работа потребует не очень больших денег и что "нужно это сделать обязательно".

Новость обновлена (18:10 мск) - добавлены высказывания Путина