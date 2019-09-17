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В ОБСЕ обеспокоены расследованием против руководителя агентства Спутник в Молдавии

Владимира Новосадюка подозревают в причастности к громкому делу о мошенничестве и отмывании денег через структуры бизнесмена Илана Шора

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир во вторник выразил обеспокоенность в связи с расследованием, начатым в Молдавии против руководителя информационного агентства Спутник Молдова Владимира Новосадюка.

"Я обеспокоен расследованием в отношении руководителя Спутник Молдова Владимира Новосадюка, который сегодня был задержан и допрошен правоохранительными органами Молдавии. Жду больше информации об обстоятельствах этого дела", - говорится в заявлении Дезира в Twitter.

Руководитель информационного агентства Спутник Молдова Владимир Новосадюк был задержан во вторник сотрудниками Национального антикоррупционного центра Молдавии. Его подозревают в причастности к громкому делу о мошенничестве и отмывании денег через структуры бизнесмена Илана Шора.

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