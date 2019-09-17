Аксенов назвал неактуальной инициативу о введении второго названия для Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Обсуждение вопроса об изменении названия Республики Крым необходимо прекратить, такие инициативы неактуальны, сообщил во вторник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

"Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны", - написал Аксенов.

Он отметил, что в 2014 году в Россию регион вернулся как Республика Крым. "Это название мы должны сохранить. Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах. При этом подчеркну, что мы должны знать и чтить свою историю, в том числе помнить, как назывался наш полуостров в разные времена и эпохи", - пояснил Аксенов, добавив, что сейчас стоит задача "сделать республику процветающим самодостаточным регионом России, а жизнь крымчан - комфортной и безопасной".

Накануне заместитель председателя Совета министров республики - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов не исключил возможность введения второго названия республики - Таврида. Соответствующее обращение, по его словам, поступило от греческой общины полуострова. При этом эксперты отметили, что введение второго названия требует проведения общекрымского опроса населения, чтобы соблюсти интересы всех национальных групп, проживающих в республике.

Таврида - одно из названий Крымского полуострова, которое использовалось после его присоединения к России в 1783 году. Во времена Российской империи существовала Таврическая губерния. 21 марта 1918 года на территории Крыма была провозглашена Советская социалистическая республика Таврида, которая просуществовала до 30 апреля того же года.

Обновлено в 17:57 мск - добавлены подробности.