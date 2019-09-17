В Крыму призвали участников конференции ОБСЕ прекратить информационное противостояние

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Журналисты Крыма призвали участников конференции ОБСЕ, которая проходит в Варшаве, прекратить информационное противостояние, необъективное освещение положения в регионе, говорится в обращении, принятом секретариатом Союза журналистов республики, текст которого передан в ТАСС.

Ранее во вторник представитель украинской делегации на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека вновь пытался лишить права голоса главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую. Но модератор не поддержал это требование, позволив ей выступить. В понедельник на совещании сложилась аналогичная ситуация. Представитель Украины потребовал, чтобы Волконская покинула зал заседаний, и тогда модератор принял решение дать Волконской возможность закончить свое выступление.

"Призываем вас отказаться от необъективного, нечестного, искажающего реальное положение вещей, освещения положения в Крыму. Прекратите информационное противостояние, манипуляцию сознанием своих читателей, зрителей и слушателей, избирателей и налогоплательщиков", - говорится в обращении.

По мнению журналистов, попытки создания вокруг Крыма информационного вакуума, санкции и изоляция - заводят в тупик межгосударственные отношения, приводят к разрыву годами сложившихся исторических, культурных, экономических связей, способствуют разобщению жителей разных стран.

"Мы открыты для диалога и равноправного конструктивного общения со всеми теми, кто понимает: современный мир стремительно меняется и наша всеобщая задача - сохранить мир и взаимопонимания между странами и народами", - говорится в документе.

В ежегодно организуемой в Варшаве Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) двухнедельной международной конференции ОБСЕ принимают участие около 1,5 тыс. делегатов: представители правительств 57 государств - участников ОБСЕ, стран-партнеров, организаций гражданского общества, международных организаций и структур ОБСЕ. В течение 10 дней состоится 18 рабочих заседаний, а также около 100 сопутствующих мероприятий.

О референдуме в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.