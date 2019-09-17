В России разработали поправки в ПДД для водителей гироскутеров и электросамокатов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Около 80 ДТП с участием электросамокатов и гироскутеров произошло в России за два года, в результате почти 80 человек получили травмы и двое в этом году погибли. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, сейчас разработан проект поправок в ПДД, касающийся обязанностей водителей таких средств передвижения.

"Сегодня вопросы определения правового статуса участников дорожного движения, которые используют эти устройства, актуальны не только для России, но и для многих стран мира. Решением этой проблемы занимаются различные структуры. В частности, в настоящее время Научный центр безопасности дорожного движения МВД России проводит исследование по определению административно-правового статуса пользователей электросамокатов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что эта проблематика активно обсуждается на различных международных площадках. "Мнения о необходимости введения дополнительного правового регулирования использования электронных устройств передвижения неоднократно высказывались в Госдуме и Общественной палате. В настоящее время Минтранс России подготовил проект поправок в ПДД, в соответствии с которыми предлагается уточнить терминологию и ввести обязанности для новых участников движения", - сообщили в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, в прошлом году в России зафиксировано 39 ДТП с участием персональных электрических средств передвижения малой мощности, в которых получили ранения 40 человек, погибших не было, за шесть месяцев этого года совершено 40 подобных аварий, 39 человек ранены, двое погибли.

"В текущей редакции ПДД пользователи индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге - это сигвеи, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса - в отдельную категорию участников дорожного движения не выделены, поэтому де-юре пользователи приравниваются к пешеходам. Соответственно, требования к ним предъявляются исключительно как к пешеходам. Ответственность за нарушение ПДД пешеходами установлена ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ и влечет за собой вынесение предупреждения или административного штрафа в 500 рублей. В случае ДТП с участием электросамоката и автомобиля происшествие квалифицируется как наезд на пешехода", - пояснили в ГИБДД.

Ведомство приглашает всех желающих высказать свое мнение по этому поводу. Для этого на официальном сайте ГИБДД стартует социологический опрос. Респондентам предлагается определить, есть ли необходимость определения правового статуса участников дорожного движения, которые используют электронные устройства для передвижения.