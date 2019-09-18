ВС РФ отменил решение об увольнении москвички, не приехавшей на работу из-за снегопада

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ отменил решение судов предыдущих инстанций об увольнении сотрудницы одного из столичных НИИ, которая не смогла приехать на работу из-за снегопада. Об этом сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

"3 февраля 2018 года заявительница на своей машине поехала в подмосковную деревню Фелисово к своим родителям. После этого сильный снегопад засыпал снегом дорогу, которая ведет в Москву, из-за чего она не смогла выехать из деревни, вернуться в Москву и попасть на работу, о чем предупредила руководителя. Через несколько дней ее уволили за прогул", - сказано в определении.

После этого работница решила обжаловать решение работодателя об увольнении. Однако и Тимирязевский суд Москвы и Мосгорсуд согласились с решением уволить заявительницу, после чего женщина обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд РФ.

"Коллегия пришла к выводу, что суды первой инстанции проверили не все обстоятельства дела и не оценили соразмерность увольнения. Женщина не могла выехать из деревни из-за неочищенной после сильного снегопада дороги, при этом данный населенный пункт имеет только одну дорогу на въезд и выезд, общественный транспорт там не ходит, а до ближайшей станции 10 км. Трактор, который обычно расчищает дорогу в таких случаях, в тот день не смог проехать из-за брошенной на дороге машины", - подчеркивается в решении Верховного суда.

В феврале 2018 года министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что у опоздавших на работу из-за рекордного снегопада россиян, но предупредивших об этом работодателя, не должно возникнуть проблем.

"В связи с перечисленными доводами коллегия Верховного суда отменила решение районного суда, признавшего увольнение законным, и направила вопрос на новое рассмотрение", - отмечается в определении.