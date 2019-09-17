Ульяновские архивы займутся сбором документов по истории семей региона

УЛЬЯНОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Архивы Ульяновской области соберут документы по истории семей для проекта "Жизнь замечательных семей". Об этом сообщил во вторник губернатор региона Сергей Морозов на Большом архивном собрании.

"Сегодня в архивном фонде нашего региона насчитывается до 500 личных фондов и семейных коллекций выдающихся и знаменитых граждан Симбирской губернии. Прежде всего, конечно, это участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители различных профессий. Это хорошее начинание для включения архивов в большой проект, который мы начинаем с этого года, - "Жизнь замечательных семей", - сказал он.

Морозов добавил, что в ближайшее время специалисты государственных муниципальных архивов разработают комплекс мер, направленных на привлечение граждан к написанию истории своей семьи. "Считаю, что мы должны в еще большей степени "приблизить" архивы к нашему населению", - уточнил губернатор.

Он отметил, что отчасти эта задача уже выполняется. "В настоящее время специалистами архивной службы реализуется значительное количество проектов, направленных на улучшение исторического образования, а также на патриотическое воспитание и изучение гражданами истории своей семьи. Это проекты "Древо симбирских родов", "История региона в лицах", "Двенадцать уроков исторического просвещения", - сказал Морозов.

Большое архивное собрание входит в число мероприятий культурно-просветительского проекта "Архивный сентябрь", который посвящен 100-летию регионального архива. Цикл мероприятий проекта продлится по 20 сентября.