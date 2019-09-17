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Россия и ЮНИСЕФ намерены вывести сотрудничество на стратегический уровень

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполнительный директор Детского фонда ООН Генриетта Фор подписали Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и ЮНИСЕФ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор подписали во вторник Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и ЮНИСЕФ, который позволит вывести сотрудничество на стратегический уровень. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Меморандум призван вывести сотрудничество России и ЮНИСЕФ на стратегический уровень в приоритетных для РФ областях в контексте оказания содействия развитию государств-партнеров", - отметили в министерстве.

ЮНИСЕФ - ведущая организация системы ООН в области защиты и развития детей. Среди ключевых направлений работы фонда охрана здоровья матери и ребенка, обеспечение развития детей в раннем возрасте, детское питание, образование, удовлетворение нужд матерей и детей в чрезвычайных ситуациях, возникающих в связи со стихийными бедствиями, вооруженными конфликтами, эпидемиями.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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