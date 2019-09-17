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Ульяновские власти намерены развивать архивное волонтерство

Губернатор региона Сергей Морозов добавил, что среди посетителей каждого архива есть люди, которым не безразлична история родного края

УЛЬЯНОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Волонтеры будут принимать участие в архивной работе на территории Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов на Большом архивном собрании.

"В кратчайшие сроки нам предстоит включиться в работу по развитию архивного волонтерства. И сейчас я говорю не только о молодом поколении", - сказал он.

Морозов пояснил, что среди посетителей каждого архива есть люди, которым не безразлична история родного края. "Это краеведы, постоянные посетители читальных залов, общественники, студенты, учителя и школьники. Мы должны приложить все усилия, чтобы приложить их активность в дело комплектования, популяризации архивного фонда нашей страны", - уточнил губернатор.

Большое архивное собрание входит в число мероприятий культурно-просветительского проекта "Архивный сентябрь", который посвящен 100-летию регионального архива. Цикл мероприятий проекта продлится по 20 сентября.

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