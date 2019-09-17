Призеры чемпионата WorldSkills-2019 из Краснодарского края получат 100 тыс. рублей премии

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился назначить и выплатить премии в размере 100 тыс. рублей победителям чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019, а также по 50 тыс. рублей - наставникам призеров. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Участники и наставники чемпионата мира по профессиональному мастерству получат губернаторские премии. По поручению главы региона в качестве поощрения наставникам ребят-призеров будет выплачено 50 тыс. рублей, а сами победители получат по 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил важность применения профессиональных навыков, которые продемонстрировали представители региона на конкурсе, для развития краевой экономики. "Нам необходимы талантливые ученые, инженеры, те, кто сможет добиться результатов. Таких ребят должен видеть бизнес, нужна площадка, где они смогут заявить о себе. Надо обеспечить им возможность встречаться с крупными предпринимателями, приглашать на бизнес-форумы", - цитирует пресс-служба Кондратьева.

На чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 в составе российской сборной выступали восемь представителей Краснодарского края. Пять человек завоевали золотые медали в компетенциях "Холодильная техника и системы кондиционирования", "Мобильная робототехника", "Интернет вещей", два человека получили серебряные медали в компетенции "Инженерия космических систем", один человек награжден медальоном за профессионализм в компетенции "Электроника".

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревновались по 56 компетенциям. Россию представляли 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.