Дошкольники Адыгеи впервые будут участвовать в проекте по обучению национальному языку

МАЙКОП, 17 сентября. /ТАСС/. Детские группы впервые созданы в рамках программы по бесплатному обучению адыгейскому языку, реализуемой проектным офисом Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ), сообщила ТАСС во вторник заместитель директора по науке АРИГИ Марзият Биданок.

"Мы довольны результатами реализации первого этапа проекта, открытого в апреле при поддержке властей республики. Желающих изучать адыгейский язык много, на второй этап уже записалось порядка 70 человек. Поскольку среди них есть дети, принято решение о создании детских групп", - сказала она.

Обучение начнется в октябре, группы будут формироваться в зависимости от уровня языкового владения. Для каждой детской группы составят индивидуальную программу, педагоги будут проводить занятия для детей в игровой форме два раза в неделю до конца года. По мнению ученых, обучение адыгейскому языку должно быть непрерывным, - от семьи до образовательных организаций, добавила Биданок.

В этом году в Адыгее сформирована дорожная карта по обучению адыгейскому языку и его сохранению. Работу ведут специалисты проектного офиса АРИГИ, в составе которого специалисты региональных Министерства образования и науки и Министерства культуры, вузов, а также ученые-лингвисты, преподаватели адыгейского языка, методисты, представители общественных организаций. Новая структура призвана сформулировать концепцию и организовать комплексный подход по сохранению и изучению адыгейского языка, дать импульс культурно-образовательному прогрессу республики.