РАНХиГС и Высшая школа подготовки кадров Кубы подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Меморандум о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ и Высшей школой подготовки кадров государства и правительства Кубы подписан во вторник в посольстве Кубы в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На церемонии подписания документа присутствовал посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь. Подписи под меморандумом поставили проректор РАНХиГС Андрей Марголин и заместитель министра высшего образования Кубы Мириам Альписар.

Как отметил Марголин, в меморандуме оговорены возможные направления сотрудничества. "Прежде всего речь идет о повышении квалификации государственных служащих. Есть родственные нашей академии учебные заведения, с которыми мы видимо сейчас начнем более предметное сотрудничество. Оно будет заключаться в том, что мы сначала определим те программы, которые нужны нашим кубинским коллегам, и потом будем приглашать их к нам на стажировку. Возможно, наша профессура тоже поедет на Кубу", - сказал проректор.