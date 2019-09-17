Депутат просит Минтранс смягчить нормативы перевоза ручной клади на российских авиалиниях

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Заместитель секретаря генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко предложил смягчить нормативы размера ручной клади, которую можно перевозить на российских авиалиниях бесплатно. Соответствующее письмо парламентарий направил министру транспорта России Евгению Дитриху и главе комитета по транспорту и строительству нижней палаты парламента Евгению Москвичеву.

Данные инициативы подготовлены в связи с рядом "жутких сцен в аэропортах, когда отдельные сотрудники сервисных служб, словно надсмотрщики, в циничной форме не допускают на рейсы незадачливых пассажиров из-за незначительного перебора по габаритам ручной клади, вымогая еще и немыслимые для людей деньги", указал Ревенко, слова которого приводит пресс-служба единороссов.

В частности, депутат предлагает изменить приказ Минтранса относительно минимальных габаритов ручной клади, которую можно провозить бесплатно. По мнению Ревенко, можно смягчить данные нормативы, предусмотрев возможное отклонение размера клади на пять сантиметров по одной из сторон от установленных авиакомпанией требований. При этом общий вес ручной клади не должен превышать лимит ее бесплатного провоза.

"Конечно, человечное отношение к людям ни в каких инструкциях, увы, не пропишешь, но можно хотя бы расширить рамки этих дурацких калибраторов и сделать в правилах люфт. Рассчитываю, что министр внимательно отнесется к предложениям, изложенным в этом письме", - подчеркнул парламентарий.

Ранее широкий общественный резонанс вызвал инцидент, произошедший в московском аэропорту Внуково. Сотрудники сервисной службы отказывались пускать пассажирку на рейс до Чебоксар в связи с якобы превышением лимита размера ручной клади.