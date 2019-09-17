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Ульяновская комиссия по этике предлагает не увольнять главу госучреждения за фото в ванной

Вместо этого чиновнице вынесут выговор

УЛЬЯНОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Комиссия по этике при правительстве Ульяновской области рекомендовала не увольнять руководителя областного государственного казенного учреждения "Правительство для граждан" Светлану Опенышеву после публикации резонансных фото в "нефтяной" ванне с отдыха. Об этом во вторник сообщила ТАСС представитель правительства региона.

"Комиссия по этике рекомендовала губернатору Ульяновской области Сергею Морозову не увольнять Светлану Опенышеву. Чиновнице вынесут выговор", - сказала собеседница агентства.

Ранее в интернете стали распространяться фото, на которых Опенышева принимает "шоколадную" ванну из используемой в лечебных целях нафталановой нефти во время отпуска за границей. Впоследствии женщина удалила пост и извинилась за публикацию снимков с отдыха в Азербайджане, а также заверила, что не хотела никого оскорбить, а просто поделилась впечатлениями о недорогом отдыхе. Морозов поручил провести служебную проверку, заявив, что любая нескромность чиновников будет пересекаться.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская область
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