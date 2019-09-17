Пострадавшие от паводка жители Амурской области без регистрации могут получить компенсацию

ТАСС, 17 сентября. Пострадавшие от паводка жители Амурской области, которые не были зарегистрированы, но фактически проживали в районе ЧС, могут получить компенсацию по решению суда. Законопроект о выделении средств региону на эти цели внесен в правительство РФ, сообщил во вторник губернатор Василий Орлов.

"В правительство РФ внесен проект распоряжения, позволяющего производить выплаты гражданам по судебным решениям. Это граждане, которые фактически проживали, но не были зарегистрированы в области, суд встал на их сторону", - сказал он на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

По его словам, за выплатами уже обратились около 1,3 тыс. человек. Общая сумма компенсаций составит около 33 млн рублей.

Ранее прокуратура Амурской области направила в суд 70 заявлений от жителей подтопленных домов, чтобы подтвердить их пребывание в регионе во время паводка. Часть жителей пострадавших от паводка районов самостоятельно обращаются в суд, чтобы установить юридический факт проживания в зоне подтопления, а часть - к прокурору, чтобы он защитил в суде их интересы. При этом факт проживания в конкретном месте может быть подтвержден свидетельскими показаниями, квитанциями об оплате жилищно-коммунальных услуг, справками с места учебы, работы и другими документами. Если суд признает проживание в зоне подтопления, гражданин может использовать судебное решение для получения компенсационных выплат.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.