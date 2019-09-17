Эксперт: отбор разработок позволил бы ускорить замещение импорта в медицине

НОВОСИБИРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Отставание России от развитых стран в области технологичной медицины и разработки медицинского оборудования можно сократить за счет создания специального экспертного комитета, который определял бы наиболее перспективные разработки и аккумулировал ресурсы для их скорейшей реализации. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС в преддверии международного форума "Технопром", где одной из основных тем станет медицина, высказал директор Сибирского научно-исследовательского и испытательного центра медицинской техники Дмитрий Белик, который более 30 лет занимается испытаниями новой медицинской техники.

По мнению экспертов в области технологичной медицины, сейчас Россия отстает от стран-лидеров в этой области на 10-15 лет из-за недостатка собственных производств и нехватки квалифицированных специалистов.

"Нужны эксперты, которые посмотрят на идею и скажут: в это надо вкладывать, через пять лет это будет импортозамещающее изделие. Помимо образования, нужна экспертиза, целевое использование средств. И тогда мы можем совершить скачок за пять лет", - сказал собеседник агентства, приведя в пример комитет по новой медицинской технике, который существовал в СССР в 1980-е и определял, какие изделия необходимо финансировать.

Он пояснил, что сегодня российские разработки отстают от зарубежных на десятилетия, что осложняет импортозамещение в этой отрасли - на разработку и освоение производства аналога импортного медицинского изделия уходят годы, а за это время на рынке появляется следующее поколение технологий. В числе главных причин отставания Белик называет низкое качество образования и недостаток научных трудов, которые не позволяют получить достаточно квалифицированных кадров.

В свою очередь директор новосибирской компании по производству высокотехнологичных медицинских изделий для операций на сердце "Ангиолайн" Андрей Кудряшов отметил, что производственные мощности не позволяют успешным разработчикам расширять присутствие на рынке. "90% изделий, которые применяются в кардиохирургии, - импортного производства. Мы производим коронарные стенты, но это маленькая часть от потребности сферы здравоохранения. У нас достаточно мало производителей, соответственно, мы не можем покрывать весь спектр, который требуется", - сказал Кудряшов, отметив, что государство должно помогать своим производителям, давая им преференции.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проходит в Новосибирске. В 2019 году его главной темой станет "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили почти 8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение Российской академии наук. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".